Славу КПСС выпустили из отделения полиции в Петербурге

Предполагается, что суд запланирован на 10 февраля.

Рэпера Славу КПСС выпустили из 78-го отделения полиции в Петербурге. Как стало известно 6 февраля, артиста отпустили из полиции после составления административного протокола за мелкое хулиганство. Отдельно отмечалось упоминание в кричалках нецензурной брани, в частности, женского полового органа. Предполагается, что суд запланирован на 10 февраля.

Фотографии из места задержания и отрывок из протокола музыкант разместил на своей странице в соцсети Twitter.

Рэпер Слава КПСС рассказал о своем "задержании" после акции 2 февраля в Петербурге. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте музыканта вечером 6 февраля.

Вечером 2 февраля рэпера Славу КПСС, известного также как Гнойный, заметили в центре Петербурга. Музыкант прошелся по улицам, где 31 января собирались участники несанкционированной акции, и прокричал несколько лозунгов. Ролики появились на странице Славы в Instagram и TikTok.

Фото: Twitter / @gnojnyj