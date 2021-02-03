Рэпер Слава КПСС прокричал в центре Петербурга лозунги в поддержку Навального

Музыкант прошелся по улицам, где 31 января собирались участники несанкционированной акции.

Вечером 2 февраля рэпера Славу КПСС, известного также как Гнойный, заметили в центре Петербурга. Музыкант прошелся по улицам, где 31 января собирались участники несанкционированной акции, и прокричал несколько лозунгов. Ролики появились на странице Славы в Instagram и TikTok.

"Лизать, а не кусать! Долой испанскую инквизицию!" – проорал под стать митингующим рэпер.

Чуть позже он выпустил еще одно видео с Дворцовой площади.

"Ребята, все хорошо, возвращаемся домой, Лешу отбили! Россия будет свободной, Тибет будет свободным, а Иртыш – русская река!" – заявил Слава.

Вечером 2 февраля Алексею Навальному изменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Политический деятель и оппозиционер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев. После оглашения приговора в центре Петербурга начали собираться несогласные, которых уже ждали сотрудники ОМОН и Росгвардии. Стражи порядка перешли в усиленное дежурство за несколько часов до предполагаемых событий.

Ранее мы писали, что после протестной акции 31 января по решению судов в Петербурге арестовали около 200 человек.

Видео: TikTok / slava_kpss_official, Instagram / kpss_begemot_official