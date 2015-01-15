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После протестной акции 31 января по решению судов в Петербурге арестовали около 200 человек
Сегодня, 14:37
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nadezhda_sib

После протестной акции 31 января по решению судов в Петербурге арестовали около 200 человек

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Большинству подсудимых назначили штраф.

На данный момент в суды Петербурга поступило более 650 дел об административных правонарушениях на митинге 31 января в поддержку Алексея Навального. Материалы продолжают поступать, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

195 людям избрали меру наказания в виде административного ареста. Остальным назначили штраф или вернули дело. Только одно дело прекратили за отсутствием состава.Больше всего дел (71) рассмотрел Выборгский районный суд. 

По данным "ОВД-Инфо" на 1 февраля, по всей России в результате акции задержали 5644 человека. В Петербурге одной из задержанных оказалась 11-летняя девочка из Ленобласти. В отделение полиции за ней приехала мама. Теперь родителям грозит привлечение к ответственности. 

Фото: Piter.TV

Теги: арест, протестная акция 31 января, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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