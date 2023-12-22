Трое фигурантов заключены под стражу, семеро находятся под домашним арестом.

В Саратове задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники использовали криминальную схему, которая была построена на уверенности в том, что не имеющие своего представительства в регионе страховые компании предпочтут выплатить компенсации без дополнительных проверок. При помощи автовладельцев и закупки фар с техническими повреждениями они помогали инсценировать ДТП. Один из участников группы якобы случайно совершал наезд на коробку с фарами, в то время как другой участник настаивал на выплате от страховой компании за повреждения.

В результате действий правоохранителей региона были задержаны 10 подозреваемых в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Трое фигурантов заключены под стражу, семеро находятся под домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали двоих подозреваемых в хищении сейфа с деньгами.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА