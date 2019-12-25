В Саратове прохожие нашли тело новорожденной девочки

Тело лежало в пеленках в заброшенном месте Заводского района Саратова.

В Заводском районе Саратова женщина нашла мертвого младенца.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что проводят доследственную проверку по факту обнаружения мертвого новорожденного младенца. По данным следствия, утром 12 марта женщина проходила мимо заброшенного сарая и увидела пеленки. В пеленках было тело новорожденной девочки.

Следователи выясняют все обстоятельство происшествия. Будет проведена судмедэкспертиза младенцу, для установления точных причин смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области