В Саратове упал башенный кран

В Саратове в Ленинском районе упал башенный кран.
Региональное подразделение МЧС России сообщает, что к ним в 16 часов 30 минут поступило сообщение о падении башенного крана на стройплощадке в Ленинском районе Саратова на улице Блинова, 52. Других подробностей на данный момент не сообщается.
В соцсетях пишут, что пострадавших во время ЧП нет. Но при падении кран повредил магистраль с горячей водой.
Сегодня ранее: Видео: В Саратове пожилой маньяк насиловал и убивал любовниц
Фото: ВК, Инцидент Саратов
Обсуждение ( 0 )