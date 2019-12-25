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В Саратове упал башенный кран
Сегодня, 16:57
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MShaffter

В Саратове упал башенный кран

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Упавший кран пробил теплотрассу.

В Саратове в Ленинском районе упал башенный кран.

Региональное подразделение МЧС России сообщает, что к ним в 16 часов 30 минут поступило сообщение о падении башенного крана на стройплощадке в Ленинском районе Саратова на улице Блинова, 52. Других подробностей на данный момент не сообщается.

В соцсетях пишут, что пострадавших во время ЧП нет. Но при падении кран повредил магистраль с горячей водой.

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Фото: ВК, Инцидент Саратов

Теги: новости россии, новости саратова, падение башенного крана, упал кран
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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