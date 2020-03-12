Видео: В Саратове пожилой маньяк насиловал и убивал любовниц

Суд приговорил 60-летнего маньяка к пожизненному лишению свободы.

В Саратове завершился суд над 60-летним мужчиной, который избивал, насиловал и убивал своих любовниц.

Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что суд признал достаточным собранные следствием доказательства виновности подсудимого для вынесения приговора по статьям "убийство двух лиц, с целью сокрытия другого преступления, а равно сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", "насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" 4 эпизода, "изнасилование, совершенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" 3 эпизода, "незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия".

Следствием и судом установлено, что 1 января 2019 года мужчина поссорился с любовницей, с которой состоял в отношениях с лета 2018 года, избил руками и ногами и жестоко изнасиловал, после чего ушел из дома. Вернувшись вечером, хозяин квартиры увидел, что сожительница мертва, завернул тело и вынес в неотапливаемое помещение.

Спустя несколько недель (в конце января 2019 года) после убийства он познакомился с новой пассией и пригласил к себе "погостить". Через несколько дней мужчина поссорился с новой любовницей, избил, изнасиловал и убил таким же способом. После содеянного мужчина покинул свой дом с двумя трупами и поселился у знакомых в другом районе Саратова. Оба тела обнаружили сотрудники полиции 6 февраля 2019 года.

Во время следствия выяснилось, что, будучи в отношениях с убитой сожительницей, мужчина в ноябре и декабре знакомился с женщинами, приглашал к себе домой, избивал и под угрозой убийства насиловал. Женщинам удалось сбежать от маньяка, но испугавшись мести, он не сообщили о случившемся в полицию. Когда преступник был пойман, они рассказали следователям подробности "знакомства" с маньяком.

Состоявшийся суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших на общую сумму 2 миллиона рублей.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Саратовской области