В Саратове прохожие нашли 10-летнего пьяного мальчика

Ребенок лежал на рельсах на улице Большая Садовая в районе набережной.

В Саратовскую больницу доставили 10-летнего мальчика с сильным алкогольным опьянением.

Издание "Регион 64" сообщает, что накануне вечером, 22 января, прохожие обнаружили лежащего на рельсах в районе набережной на Большой Садовой мальчика. Очевидцы посадили его в свою машину и вызвали скорую. Медики установили, что ребенок находится в сильном алкогольном опьянении, и госпитализировали его в городскую больницу № 3.

Подробности инцидента устанавливаются.

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Фото: Piter.TV