В Южно-Сахалинске годовалая девочка утонула в ванной

Молодая мать оставила двух дочерей в наполненной ванне без присмотра.

Сегодня утром, 22 января, в Южно-Сахалинске во время купания утонула годовалая девочка.

Трагедия произошла ранним утром в среду. 24-летняя женщина набрала ванну водой и оставила двух маленьких дочерей без присмотра. Когда мать вернулась, одна из девочек не подавала признаков жизни. Прибывшие медики не смогли реанимировать ребенка. Установлено, что смерть наступила в результате утопления.

По данному факту следственные органы СКР по Сахалинской области проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV