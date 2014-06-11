В Саратове поймали членов ОПГ, торговавшими автомобилями

Банда промышляла Саратове, Москве, Воронеже, Рязани и Краснодаре.

Российские правоохранительные органы по Саратовской области пресекли деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере торговли автомобилями. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что криминальные эпизоды банды зафиксированы на территории Саратова, Москвы, Воронежа, Рязани и Краснодара. Согласно предварительным сведениям от полиции, один из мужчин из Рязани разработал криминальную схему и руководил ее реализацией. Он открыл в пяти городах салоны, которые специализировались на перепродаже транспортных средств с пробегом. Сотрудники точки оказывали услуги по оценке машин, поиску покупателей, предпродажной подготовке и документальному оформлению сделок. А подбором потенциальных клиентов занимались работники колл-центра, расположенного в том же городе.

Обратившиеся в автосалоны собственники машин должны были получить денежные средства от продажи в строго установленный срок. Однако это положение заключенного договора нарушалось. Материальные выплаты под различными предлогами откладывались центром. Только после обращения клиентов в судебные инстанции на их банковские счета поступали незначительные суммы. Следствие полагает, что участники преступной группы похищали полученные от сделок деньги, после чего распределяли их между собой.

Продажа автомобиля с пробегом – процесс непростой. Нужно быть готовым к тому, что поиск покупателя отнимет много сил и времени. Поэтому услуга по реализации транспортного средства через посредника в лице автосалона многим кажется неплохим выходом из ситуации. пресс-служба МВД РФ

В МВД жобавили, что от действий злоумышленников пострадали не менее 50 человек. Потерпевшим причинен общий ущерб на сумму, превышающую 43 миллиона рублей. При силовой поддержке Росгвардии удалось поцмать 11 участников группировки. Ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее судимый девятиклассник "заминировал" школу в Московском районе.

Фото и видео: МВД Медиа