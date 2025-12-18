Злоумышленники следили за жильцами и определяли наиболее оптимальный временной отрезок для своих криминальных действий.

В Саратове оперативники задержали воров-домушников, которые специализировались на кражах из частных домовладений в элитных коттеджных поселках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, трое злоумышленников следили за жильцами, используя различные технические средства наблюдения, и определяли наиболее оптимальный временной отрезок для своих криминальных действий. Они также изучали охранные системы и способы их быстрого отключения. Сообщники проникали в жилища, взламывая стеклопакеты и блокируя сигналы тревоги, забирали оттуда ценности и скрывали.

Возбуждены уголовные дела. Трое соучастников были задержаны сотрудниками полиции. Из них двое заключены под стражу. Третий подозреваемый находится под домашним арестом.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА