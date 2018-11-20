В сети опубликовано видео момента обрушения дома в Саратове и его последствий

Момент обрушения попал в объектив камеры наблюдения. Этот дом еще в 80х годах прошлого столетия был признан ветхим и должен был расселиться.

Сегодня утром, 7 февраля, в Саратове из-за тяжести снега обрушился дом. Этому зданию 120 лет и он является культурно-историческим памятником. Он известен как "дом генерала Деникина".

Сегодня утром, не выдержав тяжести снега, на улице Радищева в Саратове рухнул дом старинной постройки. К счастью, пострадавших нет. На опубликованных кадрах видео с моментом обрушения видно, что дом рухнул на тротуар и припаркованные автомобили. Человек, шедший по тротуару, в последний момент смог отскочить назад и не пострадал.

Точная дата постройки дома неизвестна, предположительно конец 19 века. Сначала это был доходный дом, а с 1907 по 1911 года в нем проживал писатель Антон Деникин.

В СМИ появилась информация, что еще в 1982 году это здание было признано ветхим и готовилось к расселению.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео с поножовщиной в метро Москвы.

Видео: telegram/112,HUE

Фото: МЧС