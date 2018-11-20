Видео: В Москве пассажир метро устроил поножовщину

В сети опубликовано видео момента нападения с ножом на пассажира метро и видео первого допроса задержанного.

Сегодня утром, 7 февраля, в Московском метрополитене пассажир напал с ножом на молодого человека.

ЧП произошло на станции "Автозаводская" сегодня утром. Двое молодых людей, выходцев из ближнего зарубежья, встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта 20-летний парень достал нож и несколько раз ударил им в оппонента. Раненый молодой человек доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. На задержанного завели уголовное дело по статье "хулиганство".

В ходе первого допроса задержанный признался, что заступался за сестру, которую оскорблял пострадавший.

Видео: МВД РФ по г.Москва