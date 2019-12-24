Видео: Наркодилер рассказал, как был смертельно ранен полицейский в Саратове

Двое причастных к убийству полицейского задержаны и дают показания.

Следственные органы опубликовали оперативное видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского.

21 декабря 2019 года два жителя Саратова 32 и 40 лет приобрели синтетические наркотики, расфасовали их по мелким пакетам и собирались реализовать их неопределенному кругу лиц. Но их противоправные действия пресекли сотрудники ППС. Во время разбирательств 32-летний задержанный ранил одного сотрудника полиции и нанес телесные повреждения второму. Раненый полицейский скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.

32-летнему задержанному предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, второму в незаконном обороте наркотиков. Оба подозреваемые находятся под стражей и дают показания.

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Видео: Следком РФ