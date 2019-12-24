В Нижегородской области мужчина убил и расчленил тело тещи

Части тела убитой тещи мужчина разбросал в округе Балахны.

В Нижегородской области задержали мужчину, который убил и расчленил тело убитой тещи.

СУ СК РФ по Нижегородской области сообщает, что 19 декабря местная жительница города Балахны в лесополосе нашла два пакета с нижними конечностями человека и сообщила о страшной находке в полицию. Благодаря правильно спланированным следственным действиям по подозрению в совершении убийства задержан 66-летний местный житель.

По данным следствия, в ходе ссоры мужчина нанес 96-летней теще удар деревянным предметом по голове. От полученных травм женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, зять расчленил тело престарелой женщины, распаковал по пакетам и разбросал по разным местам в округе.

Мужчина сознался в своих преступлениях. Расследование уголовного дела по статье "убийство" продолжается.

Фото и видео: СУ СК РФ по Нижегородской области