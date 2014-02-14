Пятеро из них находились в стране без разрешительных документов.

В Саратове на складе маркетплейса полиция выявила группу нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В результате проведенного рейда сотрудники подразделений по вопросам миграции задержали шестерых граждан Судана, Египта и Туркменистана. Мигранты незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ.

Также сообщается, что пятеро из них находились в стране без разрешительных документов. В настоящее время решается вопрос о выдворении из страны трех нелегалов и депортации двух. Их работодателям грозит штраф на сумму более полутора миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье выявили два частных дома, где проживали 73 нелегальных мигранта.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области