На всех нелегалов наложены административные штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей.

В Подмосковье выявили два частных дома, где проживали 73 нелегальных мигранта. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, домовладения располагались в деревне Северово. В отношении иностранцев составлено 72 административных протокола за нарушение режима пребывания в РФ и один – за уклонение от исполнения административного наказания. На всех нелегалов наложены административные штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей. Также сообщается, что 28 иностранных граждан будут принудительно выдворены за пределы Россию, а 16 мигрантов должны покинуть страну самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что в России выявили мошенническую схему, связанную с инвестициями в криптовалюту.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА