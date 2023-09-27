В России выявили мошенническую схему, связанную с инвестициями в криптовалюту

Полиция устранила финансовую пирамиду, действовавшую в Москве.

Российские правоохранительные органы по столице совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Такие сведения журналистам предоставила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что изначально за помощью в полицию обратился житель Зеленограда. Он сообщил, что в июне 2023 года решил вложить денежные средства в инвестиционный проект, информация о котором была размещена в Интернете. Далее он совершал переводы через личный кабинет и даже получал небольшую прибыль. Однако внезапно поступления на его счет прекратились.

Стратегия инвестиционной компании заключалась в проведении сделок по покупке и продаже криптовалюты. Она действовала по принципу финансовой пирамиды. пресс-служба МВД РФ

Преступники привлекали граждан к вложению капитала на их онлайн-платформе. Доход для новых пользователей формировался из ранее привлеченных денег. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Потерпевшими признаны 42 человека. Общий ущерб для них составил порядка 71 миллиона рублей. Сотрудникам МВД удалось поймать одного из владельцев компании. В рамках обыска у подозреваемого были найдены и изъяты документы, мобильные телефоны, банковские карты и прочие предметы. Фигурант расследования отправлен под стражу.

Задержан подозреваемый в краже инкассаторского сейф-пакета, в котором находились 340 тысяч рублей.

Фото и видео: МВД Медиа