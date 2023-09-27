Задержан подозреваемый в краже инкассаторского сейф-пакета, в котором находились 340 тысяч рублей

Ирина Волк напомнила о том, что стать фигурантом расследования можно за присвоение ценной находки.

Российскими правоохранительными органами задержан подозреваемый в краже инкассаторского сейф-пакета. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель полиции Ирина Волк. Она заметила, что инцидент произошел на территории Брянской области. Оперативники получили заявление об исчезновении предмета, внутри которого находилось 340 тысяч рублей. В ходе транспортировки сотрудники инкассаторской службы потеряли его возле офиса банка на улице Красноармейской, но слишком поздно заметили пропажу.

Известная поговорка "Что упало – то пропало" далеко не всегда совпадает с позицией уголовного законодательства. Если у потерянного ценного предмета есть собственник и его можно найти – присвоение находки квалифицируется как кража. пресс-служба МВД РФ

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что упаковку подобрал проходивший мимо молодой человек. Местный житель присвоил наличные средства, хотя на сейф-пакете находилась информация об отправителе и получателе. Злоумышленник был пойман спустя два дня с момента совершения преступления. К этому моменту у него осталось только 40 тысяч рублей. Остальные денежные средства мужчина потратил на мелкие покупки и ставки на результаты спортивных состязаний. В его отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Мошенники похитили у пожилой петербурженки 700 тыс. рублей.

Фото и видео: МВД Медиа