В Саратове из ревности 15-летний школьник выстрелил в соперника

Жуткое происшествие произошло накануне, 12 октября, в гимназии №34 на проспекте Этузиастов города Саратова.
15-летний подросток принес в школу пневматический пистолет и на перемене выстрелил в одноклассника. Местные СМИ сообщают, что оба подростка были влюблены в одну и ту же девочку. Школьник получил ранения. Ему своевременно была оказана медицинская помощь. Жизни подростка ничего не угрожает.
Появилась информация, что школьник самостоятельно купил пистолет для "самообороны". Родители о покупке сына ничего не подозревали. Примечательно, что эта школа с углубленным изучением художественно-эстетических предметов.
Сегодня Piter.TV сообщал о жутком избиении школьницы группой подростков в Чите.
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