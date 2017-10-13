В Саратове из ревности 15-летний школьник выстрелил в соперника

Появились подробности происшествия, которое произошло в одной из гимназий Саратова.

Жуткое происшествие произошло накануне, 12 октября, в гимназии №34 на проспекте Этузиастов города Саратова.

15-летний подросток принес в школу пневматический пистолет и на перемене выстрелил в одноклассника. Местные СМИ сообщают, что оба подростка были влюблены в одну и ту же девочку. Школьник получил ранения. Ему своевременно была оказана медицинская помощь. Жизни подростка ничего не угрожает.

Появилась информация, что школьник самостоятельно купил пистолет для "самообороны". Родители о покупке сына ничего не подозревали. Примечательно, что эта школа с углубленным изучением художественно-эстетических предметов.

Сегодня Piter.TV сообщал о жутком избиении школьницы группой подростков в Чите.

Видео: Piter.TV

Фото: свободные источники