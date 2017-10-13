В Чите подростки жестоко избили школьницу и сняли на видео

В сети появилось видео жесткого избиения подростка, которое сняли сами же подростки. Появились новые подробности.

Избиение школьницы, учащейся 9го класса одной из школ города Читы, произошло 10 октября.

5 или 6 подростков из-за возникшего конфликта толпой избили школьницу Дану, снимая свои "действа" на видео. Piter.TV публикует видео без звука, так как видео сопровождается сплошным потоком нецензурной лексики. Поражает особый цинизм зачинщицы избиения. Она заставляет школьницу забрать волосы в "хвост" и снять куртку, чтоб не испачкать, так как она очень трепетно относится к вещам.

15-летнюю школьницу бьют по лицу, голове. Когда подросток падает на землю, ее пинают ногами. В избиении активно принимали участие и парни. После инцидента школьница обратилась в больницу, где ей диагностировали многочисленные ссадины и ушибы, госпитализировать ее не стали. После оказания помощи школьницу отпустили домой. В социальных сетях со слов Даны пишут, что ей зашивали губу, многочисленные гематомы и сотрясение мозга.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. В настоящее время установлены трое участников, в том числе и зачинщица беспредела по имени Ульяна.

Эта девушка в социальных сетях на своей страничке сделала запись:"Вот вы пишите мне в личные сообщения, угрожаете, просите о встрече, просите номера, так вы думаете, я такая выбегу и такая ну да ок я только ору с вас. За то что мы сделали, был уже разговор, если кому интересно, по лицу получил КАЖДЫЙ. Мы будем отвечать по закону!!! И ТО ЧТО ВЫ МНЕ ПИШИТЕ, ОТ ЭТОГО Я НЕ ПОБЕГУ И НЕ ВЗДЁРНУСЬ.СТАВЬТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАС НА ВАШЕ МЕСТО. И НЕ КРИЧИТЕ,ЧТО С ВАМИ ТАКОГО НЕ БУДЕТ, И Я ТАК ДУМАЛА! ТЕМ ЧТО ВЫ ДАВИТЕ МОРАЛЬНО, НЕ ЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ!!!!" (пунктуация и орфография сохранены).

Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия, по результатам которой будет вынесено решение.

Видео: ВК, Группа помощи ДАНЕ