Информации о пострадавших нет.

В Саратове грузовик упал на газовую трубу. Об этом рассказали представители пресс-службы городской мэрии. По данным чиновников, инцидент зафиксирован в Заводском районе. Транспортное средство упало с путепровода. Из-за этого властям пришлось временно остановить движение по первому жилучастку. В ГИБДД просят автомобилистов заранее выбирать объездной маршрут следования. Также временно прекращена подача газа по трубопроводу.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузовика на газовую трубу. пресс-служба мэрии Саратова

В настоящее время данных о пострадавших нет. На место аварии выехала оперативная бригада. Глава города Михаил Исаев поручил руководству районной администрации докладывать о развитии ситуации каждые 15 минут.

В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП.

Видео: ВК/Саратов Life