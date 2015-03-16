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В Саратове главу общественной организации обвиняют в хищении 30 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В Саратове главу общественной организации обвиняют в хищении 30 млн рублей. ОБ этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Известно, что оперативники выявили в регионе факт хищения бюджетных средств, которые должны были быть направлены на проведение тренировочных сборов федерального уровня. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В МВД РФ установили, что предполагаемый преступник вместе с неустановленными сообщниками использовал служебное положение. Он неоднократно предоставлял поддельные данные в документах, которые шли в профильное министерство. Это позволяло мужчине получать государственные гранты. Часть денег злоумышленники расходовали в личных целях, не ориентируясь на смету расходов по целевым направлениям деятельности организации.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

В Кирове завершено расследование за покушение на сбыт наркотиков.

Фото и видео: официальный сайт МВД России
 

Теги: мвд, общественная организация, саратовская область, хищение
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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