В Кирове завершено расследование за покушение на сбыт наркотиков

Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в суд.

В Кирове задержали завершено расследование против наркоторговцев. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что во время досмотра подозрительного автомобиля 29 января инспекторы ДПС нашли свертки с запрещенным веществом. Инцидент произошел на автомобильной трассе "Вятка". Сразу же были установлены личности подозреваемых, которые перевозили наркотики для их дальнейшей реализации.

Позже управлением МВД по региону были возбуждены уголовные дела в отношении жителей Северодвинска Архангельской области, 1984 и 1986 года рождения. При обысках квартиры, арендованной бандой, оперативники выявили более 130 граммов запрещенки. Это количество считается особо крупным размером. Преступники действовали на территории не только Кировской, но также и Архангельской и Новосибирской областей. Они выполняли роли курьеров-закладчиков, размещая наркотики в тайниках.

Дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Кирова.

В Челябинской области осудят мошенников, обманувших пожилых на 18 млн рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

