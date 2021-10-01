Преступники убеждали жертв перевести им деньги.

В Челябинской области осудят мошенников, обманувших пожилых на 18 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Члены преступного сообщества обвиняются по частям 2,3,4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о местных жителях 1986 и 1989 годов рождения.

Следствие полагает, что преступники использовали для своей деятельности скомпрометированную базу данных телефонных номеров потенциальных жертв. Далее "клиентам" сообщали о положенной денежной компенсации от государства. Установлено, что ранее потерпевшие действительно обращались за подобным видом услуг, поэтому они доверяли мошенникам. Далее под несколькими предлогами злоумышленники убеждали россиян перевести из деньги. Для примера, жительница города Копейск отправила на счет банды свыше 800 тысяч рублей. В общей сложности преступники обманули 18 человек на сумму более 18 млн рублей.

Фигуранты расследования находятся под стражей. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

