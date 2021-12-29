В Саратове экс-главврача стоматологии заподозрили в получении крупной взятки

Возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере.

В Саратове бывшего главного врача одной из городских стоматологических поликлиник заподозрили в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным следствия, с сентября 2016 года по ноябрь 2018-го подозреваемый получил от врача возглавляемого им медучреждения денежные средства в размере более одного миллиона рублей. За эту сумму он пообещал общее покровительство в работе и попустительство.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере. В настоящее время сотрудниками СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепляются имеющиеся доказательства.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области