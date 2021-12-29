В Павловске мигрант ранил ножом знакомого, а сказал, что тот "упал на гвоздь"

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне в полицию поселка Динамо в Павловске обратился некий мужчина и сообщил, что его пьяный знакомый якобы упал с высоты собственного роста на гвоздь и проткнул живот. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе проверки выяснилось, что потерпевший действительно был пьян. Однако живот ему проткнул не гвоздь, а нож. 27-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резанной раной правой брюшной стенки правого подреберья.

По подозрению в совершении преступления задержали заявителя, 47-летнего гражданина Молдавии. Известно, что он находился в федеральном розыске В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com