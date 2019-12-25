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В Саранске возле школы нашли тело новорожденного ребенка
Сегодня, 10:30
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MShaffter

В Саранске возле школы нашли тело новорожденного ребенка

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Тело новорожденного уже с гнилостными изменениями.

В Саранске случайный прохожий нашел тело новорожденного.

Региональные следственные органы СКР по Республике Мордовии сообщают, что вечером 17 марта в районе школы №10 случайный прохожий наткнулся на тело новорожденного ребенка. Тело имело уже признаки разложения. Следователи по данному факту ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по РМ

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Фото: СУ СК РФ по РМ

Теги: новости мордовии, новости россии, новости саранска, убийство новорожденного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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