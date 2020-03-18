В Геленджике мать задушила 3-месячную дочь из-за плача

После убийства женщина рассказала свекрови, что девочка умерла, утаив, что приложила к этому руки.

В Геленджике 34-летняя женщина призналась в убийстве 3-месячной дочери.

Следственные органы СУ СК России сообщают, что жительнице Геленджика предъявлено обвинение в убийстве младенца. По версии следствия, днем 13 марта 2020 года женщина находилась у себя дома с 3-месячной дочерью. По словам матери, ребенок громко плакал, и она задушила его с помощью пакета. Через некоторое время она сообщила о смерти дочери матери сожителя, утаив, что она приложила к этому руки.

На данный момент женщина задержана и заключена под стражу.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления. СУ СК РФ

В ходе расследования уголовного дела будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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Видео: СУ СК РФ