В Саранске потушили открытый огонь в мебельном цехе

На месте инцидента пострадали два человека.

Российские пожарные ликвидировали открытый огонь в мебельном цехе в Саранске. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы экстренного ведомства. Ранее стало известно о том, что в пламени пострадали два человека, которые пытались разобраться с проблемой самостоятельно. Пожар распространился в общей сложности на 1,8 тысячи квадратных метров. Позже специалисты из ГУ МЧС смогли локализовать его на 1400 квадратных метрах.

Тушение в Саранске осложняется высокой пожарной нагрузкой здания. пресс-служба ГУ МЧС России по регину

На месте инцидента трудились 63 человека личного состава профильного ведомства и 15 единиц техники МЧС России.

МЧС: в Петербурге 19 января подует сильный ветер.

Фото и видео: ГУ МЧС России