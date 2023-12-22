МЧС: в Петербурге 19 января подует сильный ветер

Порывы будут достигать 17 м/с.

В пятницу, 19 января, в Петербурге обещают ухудшение погодных условий. В пресс-службе ГУ МЧС по региону предупредили о порывах ветра до 17 м/с.

В городе ожидается сильный снегопад. Может начаться метель, передали сотрудники ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жителей призывают соблюдать осторожность. Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятной ситуации на дороге. Водителям напомнили, что в снегопад риск ДТП растет.

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Фото: pxhere