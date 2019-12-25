Средства индивидуальной защиты можно будет заказать через бортовую информационно-развлекательную систему.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в "Сапсанах" начали продавать маски и перчатки для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

Как оказалось, пассажирам будут выдавать бумажный каталог с товарами. Отмечается, что после этого его утилизируют.

При этом средства индивидуальной защиты пассажиры смогут приобрести у проводников или через бортовую информационно-развлекательную систему.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 389 новых случаев коронавируса.

Фото:Piter.TV