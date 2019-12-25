В Петербурге выявили 389 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 8 894 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 субъектах, в том числе 3 751 случай (42,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге за сутки выявили 389 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 54 случая. За последние сутки умерли 150 человек, в том числе 3 человека в Петербурге.
За последние сутки выписано 7 144 человек, в том числе 198 пациентов в Петербурге и 53 пациента в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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