В Саперном ищут троих подростков, пропавших во время прогулки

Мальчики ушли гулять накануне и не вернулись.

В Приозерском районе Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства исчезновения трёх подростков из посёлка Саперное. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Трое мальчиков 13-ти лет ушли гулять 13 октября и не вернулись. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проверяют места, где могут быть дети, допрашивают знакомых.

В региональном СК попросили любую информацию о детях сообщать по номеру: +7 (812) 492-01-58.

В России в базе данных МВД более 1000 пропавших без вести детей.

Фото: pixabay (иллюстративный характер)