В России в базе данных МВД более 1000 пропавших без вести детей

В МВД напомнили, что не нужно ждать 3 дней, чтобы сообщить о пропаже близких людей.

В базе данных МВД порядка 1100 пропавших детей.

Интерфакс со ссылкой на начальника отдела по федеральному розыску пропавших Главного управления уголовного розыска МВД России полковника полиции Максима Черныша сообщает, что за первое полугодие 2020 в полицию поступило 2000 заявлений о пропаже несовершеннолетних, из них найдены порядка 900 детей.

Взрослых пропало с начала года более 84 тысяч, найдены около 78 тысяч.

В МВД напомнили, что никаких 3 суток ждать не надо, чтобы сообщить в полицию и начать розыск близкого человека.

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