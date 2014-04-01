Петербургские онкологи удалили пациенту опухоль на бедре весом 7 килограммов

Мужчина тянул с обращением к врачам с 2018 года.

Врачи петербургского онкологического центра прооперировали пациента с опухолью весом более 7 килограмм. Как рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению, миксофибросаркома размером более 30 сантиметром располагалась в мягких тканях бедра 43-летнего мужчины.

Известно, что в 2018 году пациент обнаружил припухлость на правом бедре, МРТ показало образование, однако к онкологам мужчина обратился только год спустя с жалобами на рост опухоли. Злокачественное образование мягких тканей медленно разрасталось в мышцы бедра и сдавливало сосуды и нервы, пока пациент снова не обратился к врачам в минувшем феврале. Тогда опухоль увеличилась уже более чем в два раза. Лечь на операцию мужчине мешала ипотека и большое количество работы, а затем пандемия коронавируса.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно, мужчине пришлось удалить практически все мышцы, разгибающие голень – к этому привело позднее обращение к врачам. Пациенту придется постоянно ходить в ортезе на коленный сустав. Сейчас мужчина проходит сеансы лучевой терапии на область удаленной опухоли.

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Фото: пресс-служба комздрава