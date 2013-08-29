В Петербурге врачи спасли младенца с редкой патологией сердца

Врачи НМИЦ имени Алмазова спасли жизнь новорожденному ребенку с редкой патологией сердца, которая до недавнего времени считалась фатальной. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
Будущая мама узнала о неправильном внутриутробном развитии малыша на поздних сроках беременности. В сердце ребенка не было одной из внутрисердечных коммуникаций, которая обеспечивает беспрепятственный отток крови от легочных вен. Еще внутри утробы запустился процесс повреждения легочных сосудов и самих легких. Ребенок родился с дыхательной и сердечной недостаточностью.
Сразу после рождения малыша медики провели операцию. Они произвели декомпрессию левого предсердия и снизили венозное давление в легких. Несмотря на все трудности (в частности, малый вес новорожденного 2,7 кг и очень плохое состояние легких) хирурги успешно выполнили операцию и достигли нужного эффекта.
Послеоперационный период протекал в реанимации крайне тяжело. Однако малыша удалось спасти. Его выписали из Центра Алмазова в стабильном состоянии.
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Фото: ВКонтакте / ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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