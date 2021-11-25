Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Петербурге: куда обращаться, если болит сердце

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смертности во всем мире. В России этот показатель составляет 57,1%, из которых 28,9% умирают от ишемической болезни сердца. В абсолютных цифрах это 385,6 человек на 100 тысяч населения в год. Риск летального исхода резко возрастает, если вовремя не обратиться за помощью к специалисту.

В Петербурге на базе Городской больницы №40 в режиме 24 на 7 работает сердечно-сосудистый центр. Он обслуживает не менее пяти тысяч пациентов в год. Две тысячи из них попадают с острым коронарным синдромом, около полутора тысяч – с инсультами. До 50 человек в неделю проходят плановую коронароангиографию.

С учетом потребностей и большого количества больных, которые к нам поступали с инфарктами, с инсультами, мы поняли, что нужна команда, которая должна это все объединить, решить и привести в действие именно такую высококвалифицированную помощь. В 2012 году у нас появился сердечно-сосудистый центр, который включает в себя кардиологическое отделение, кардиохирургическое, рентгенхирургическое, нейрохирургию и реанимацию. Лариса Зеленина, заведующая кардиологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Кардиологическое отделение

В сердечно-сосудистый центр для оказания экстренной кардиологической помощи привозят жителей Петербурга и Ленобласти. Среднее время прибытия бригады скорой к пациенту в Курортном районе составляет 16 минут. Оперативная транспортировка возможна благодаря собственному отделению скорой медицинской помощи 40-й больницы.

Больные сразу, минуя приемный покой, поступают в реанимации. В реанимации в течение часа проводится компьютерная томография, анализы, кардиограмма, УЗИ, дуплексное исследование сосудов и на основании этого, консилиумом в составе кардиолога, невролога, реаниматолога, рентгенхирурга решается, что делать с этим больным. Здесь не может быть ошибки. Каждый [специалист] озвучивает свое мнение, свое решение и, таким образом, безошибочно определяется дальнейшая тактика лечения. Лариса Зеленина, заведующая кардиологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Эндоваскулярная хирургия

Ежегодно эндоваскулярные хирурги больницы №40 в Сестрорецке выполняют более трех тысяч диагностических исследований и более двух тысяч высокотехнологичных рентгенохирургических вмешательств. В их числе гибридные операции с привлечением сосудистых хирургов, которые занимаются осложнениями внутрисосудистых доступов.

Поступил к нам молодой пациент с болями в груди, которому изначально подразумевали проблемы с сердцем, но в ходе обследования выявили, что у него есть проблема с аортой. Сделали компьютерную томографию и выявили, что идет расслоение от левой сонной артерии. Дальше вниз по нисходящей части аорты и на брюшную часть аорты. Зачастую, особенно когда речь идет о повреждении грудной части аорты, мы делаем это вместе с нашими коллегами сосудистыми хирургами. Они первым этапом делают так называемое переключение – перевязывают одну из артерий или просто ее пересаживают в другое место из поврежденного участка аорты в здоровую часть. Вторым этапом мы пациента взяли в рентгеноперационную, и ему было имплантировано устройство, которое называется стент-графт. Тем самым мы прижали отслоившуюся часть аорты и устранили жизнеугрожающую ситуацию. Сергей Власенко, к.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Еще лет 10 назад пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями делали открытые операции, которые сопровождались большой кровопотерей. Сегодня эндоваскулярно можно вылечить даже нарушения сердечного ритма.

Мы лечим нарушения ритма сердца, это красные зоны – легочные вены. Чаще всего это основная аритмия – фибрилляция предсердий. Наша задача направлена на то, чтобы сделать их изоляцию. Если эта операция делается эндоваскулярно, доступ венозный через бедренные вены, заходим в правое предсердие, делаем доступ, прокалываем перегородку изнутри. В левых камерах мы делаем прижигание, закрываем красные зоны с двух сторон. Андрей Осадчий, к.м.н., врач интервенционной хирургической аритмологии СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Врачи 40-й больницы также помогают пациентам с желудочковыми нарушениями ритма. Через вены сердца или правый или левый желудочек хирурги делают прижигание аритмии. Отдельно имплантируются кардиостимуляторы, чаще всего в перегородку правого желудочка и в ушко правого предсердия. Это отдельная нозология, которая устраняет редкий пульс – брадикардию.

Интервенционное лечение нарушений ритма сердца и проводимости чаще всего происходит в плановом порядке. Нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи пациенты отбираются на амбулаторном приеме.

Если пациент нуждается в дообследовании, исследовании сосудов сердца коронароангиографии, дополнительных методах исследования неинвазивных, мониторирование, УЗИ сердца, это комплексная работа. Сосудистый центр в этом и заключается: подключаются все возможные ресурсы и насколько это возможно, пациент дальше дообследуется, и дальше мы принимаем решение. Андрей Осадчий, к.м.н., врач интервенционной хирургической аритмологии СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Выпуская из стен нашего учреждения, мы уже точно знаем, что этому больному делать – консервативная терапия, или мы оформляем квоту на АКШ, на стентирование. То есть он у нас не уходит в неизвестность, мы его тут же берем и дальше определяемся по квоте что и как. Лариса Зеленина, заведующая кардиологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Операции на сердце

Ежегодно специалисты кардиохирургического отделения Городской больницы №40 выполняют более 600 операций на сердце. Большинство из них аортокоронарные шунтирования – самый эффективный, а иногда единственный метод лечения ишемической болезни сердца. Помогает кардиохирургам при проведении таких операций современный роботозированный хирургический комплекс Da Vinci Si HD.

Конечно, это сложно и затратно для больницы, трудозатратно для персонала. Но финальный результат впечатляет. У пациента абсолютно нет никакого разреза, операция выполняется через четыре прокола грудной стенки. Эти пациенты на следующий день уже ходят по отделению и, в принципе, готовы к выписке через 3-4 дня после операции. Артём Пайвин, д.м.н., заведующий кардиохирургическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Операция с использованием хирургической системы Da Vinci сводит к минимуму риски инфицирования, уменьшает кровопотерю и сокращает болевые ощущения после хирургического вмешательства. Все это позволяет пациенту в кратчайшие сроки вернуться к обычной жизни.

По большому счету даже и не понял, что операция была. Наркоз дали, глаза закрыл и тут же открыл. Как будто поспал, ничего особенного. Александр, пациент СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Сегодня кардиохирурги 40-й больницы надеются поставить такие робот-ассистированные операции на поток.

Видео: Piter.TV