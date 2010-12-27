В Петербурге впервые пересадили поджелудочную железу

Операция длилась шесть часов.

В Петербурге впервые выполнили трансплантацию поджелудочной железы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению. Операцию провели сотрудники НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе.

36-летняя пациентка страдала тяжелой формой сахарного диабета, которая в 2013 году довела женщину до вынужденного лечения терапией гемодиализом на аппарате искусственной почки.

Такие операции достаточно редки во всем мире, поскольку технически очень сложны. Пересадка железы проводится совместно с почкой, так как при этом пациент излечивается и от хронической почечной недостаточности, вызванной сахарным диабетом, и от самого диабета. Частота выполнения таких операций в России – не более десятка в год.

Операция по пересадке почки и поджелудочной железы длилась 6 часов. В успешно завершившейся работе принимало участие две бригады врачей отдела трансплантологии.

Параллельно с этой операцией другая бригада хирургов и анестезиологов вместе с поджелудочной железой пересаживала печень пациенту с тяжелой формой гепатоцеллюлярной опухоли по жизненным показаниям. Мужчине поставили смертельный диагноз в минувшем феврале, а незадолго до операции у него развилась печеночная кома с невысокой вероятностью спасения.

Семичасовая "операция одного шанса", как еще иногда называют трансплантацию печени, прошла успешно.

Сейчас оба пациента в сознании, восстанавливаются в отделении реанимации и интенсивной терапии. Одновременная пересадка трех органов одного донора позволила сохранить шансы на спасение жизни обоим реципиентам.

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Фото: Piter.TV