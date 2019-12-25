В Петербурге в этом году провели 137 операций по трансплантации органов

В прошлые пандемийные годы это число было значительно меньше: 95 операций в 2020 году и 96 операций в 2021 году.

В Петербурге по итогам 10 месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом более чем на 40% выросло общее число трансплантаций донорских органов человека. Всего с начала года было выполнено 74 трансплантации почки, 38 трансплантаций печени, 25 трансплантаций сердца – всего 137 операций. Среди них – пять трансплантаций, выполненных в других субъектах России с использованием органов от посмертных доноров из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В прошлые пандемийные годы это число было значительно меньше: 95 операций в 2020 году и 96 операций в 2021 году. В Северной столице трансплантацию донорских органов проводят девять медучреждений, из них четыре федеральных и пять городских.

В 2022 году осуществлен комплекс мероприятий по старту программы пересадки почки в Клинической больнице Святителя Луки. С мая 2022 года выполнено пять успешных трансплантаций почек, из них одна – родственная.

Единственным учреждением в Санкт-Петербурге, где производится пересадка сердца, является ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Минздрава России. Недавно там была выполнена 200-ая по счету трансплантация сердца.

В городском листе ожидания трансплантации в Санкт-Петербурге находится 668 человек, большая часть ждёт почку.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга