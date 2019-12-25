Петербургские приставы взыскали в пользу детей 136 млн рублей за четыре месяца

На исполнении у приставов находится 15,6 тысяч производств о взыскании алиментов.

С января по май текущего года петербургские судебные приставы взыскали в пользу детей почти 136 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. На исполнении в Главном управлении службы судебных приставов по городу – 15,6 тысяч производств о взыскании алиментов.

В тот же период прошлого года специалисты взыскали на 23 миллиона рублей меньше. Известно, что 45 млн рублей взыскано с должников, ограниченных в праве управлять транспортом. В то же время 3000 человек ограничены в пользовании спецправом, более 2800 перекрыли выезд за пределы России, а 292 человека стали фигурантами административных дел о неуплате средств на содержание детей. Против самых упрямых должников возбудили 269 уголовных дел.

Ранее мы рассказывали, что петербургские судебные приставы вызволили четверых детей из неблагополучных условий.

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