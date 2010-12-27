В "Пулково" с рейса "Тель-Авив – Санкт-Петербург" сняли пьяного дебошира

Пассажир в состоянии алкогольного опьянения громко выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания командира и бортпроводников.

В Санкт-Петербурге в аэропорту "Пулково" выявлен дебошир. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по СЗ ФО.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково" от диспетчера поступило сообщение о том, что на судне "Тель-Авив – Санкт-Петербург" пассажир в состоянии алкогольного опьянения громко выражается грубой нецензурной бранью, ведет себя вызывающе и не реагирует на замечания командира и бортпроводников.

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса 48-летнего жителя Санкт-Петербурга. В его отношении составлены протоколы об административном правонарушении по статьям "Мелкое хулиганство" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Теперь хулигану грозит административный штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Весной этого года на Кондратьевском пьяный дебошир из пожарного рукава полчаса поливал магазин.

Фото: Piter.TV