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В "Пулково" с рейса "Тель-Авив – Санкт-Петербург" сняли пьяного дебошира
Сегодня, 10:45
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nastya960

В "Пулково" с рейса "Тель-Авив – Санкт-Петербург" сняли пьяного дебошира

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Пассажир  в состоянии алкогольного опьянения громко выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания командира и бортпроводников.

В Санкт-Петербурге в аэропорту "Пулково" выявлен дебошир. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по СЗ ФО.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково" от диспетчера поступило сообщение о том, что на судне "Тель-Авив – Санкт-Петербург" пассажир  в состоянии алкогольного опьянения громко выражается грубой нецензурной бранью, ведет себя вызывающе и не реагирует на замечания командира и бортпроводников.

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса 48-летнего жителя Санкт-Петербурга. В его отношении составлены протоколы об административном правонарушении по статьям "Мелкое хулиганство" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Теперь хулигану грозит административный штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Весной этого года на Кондратьевском пьяный дебошир из пожарного рукава полчаса поливал магазин.

Фото: Piter.TV

Теги: дебошир, пулково, тель-авив санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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