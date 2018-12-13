На Кондратьевском пьяный дебошир из пожарного рукава полчаса поливал магазин

Алкогольное опьянение заставило петербуржца полчаса "тушить" не горящий магазин.

В Калининском районе Петербурга нетрезвый мужчина самовольно использовал пожарный рукав и залил водой магазин на Кондратьевском проспекте. В настоящее время дебошира хотят привлечь к уголовной ответственности. По данным полиции, ранее гражданин уже привлекался по административной статье.

Очевидцы сообщили, что пьяный посетитель снял с пожарного щита рукав и начал поливать стены, потолок и торговые полки. После этого злоумышленник сбежал. Его поймали вечером того же дня. Хулиганом оказался 52-летний местный житель. Он написал явку с повинной.

Отметим, что ущерб магазину мужчина наносил в течение получаса, пока его не остановили оперативники. Сейчас владельцы собственности проводят инвентаризацию, чтобы установить сумму материальной потери.

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Фото: Pixabay.com