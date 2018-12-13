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На Васильевском острове в кальянной погиб кавказец
Вчера, 13:16
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lesjasap

На Васильевском острове в кальянной погиб кавказец

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Персонал заметил, что клиент не дышит, только утром.

На Васильевском острове молодой человек скончался  во время посещения кальянной. Об этом сообщили сотрудники заведения в Биржевом переулке. Они обратили внимание на труп только около семи часов утра 14 мая. Известно, что 30-летний посетитель находился в сидячем положении, облокотившись спиной на диван.

Согласно сведениям от подоспевшей бригады скорой помощи, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп направлен в морг для проведения экспертизы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Удельном парке очевидцы нашли в канаве труп петербуржца.

Фото: Pixabay.com

Теги: васильевский остров, кавказец, кальянная
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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