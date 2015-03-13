В кальянной на Боровой злоумышленники удерживали посетителей и угрожали им

Среди подозреваемых были и три девушки.

В пятницу, 19 августа, в кальянной на Боровой улице злоумышленники удерживали посетителей и угрожали им. Сотрудники полиции задержали хулиганов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет были пойманы стражами порядка, которые искали дебоширов по "горячим следам". Среди подозреваемых были и три девушки. У них правоохранители изъяли 3 ножа, кастет, 3 металлические трубы, 6 мобильных телефонов, пневматический пистолет.

Злоумышленников доставили в отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv