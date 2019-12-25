В подъезде дома на Хасанской улице извращенец пытался изнасиловать петербурженку

Девушка шла домой после работы, когда на нее накинулся хулиган.

В четверг, 18 августа, в Красногвардейском районе на девушку напал насильник. Мужчина накинулся на петербурженку, когда та шла домой после работы.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Хасанской улице. Молодая женщина зашла в подъезд, где к ней начал приставать незнакомец. Он силой прижал ее к стене и начал трогать за интимные места. К счастью, жительница Северной столицы оказалась сильной девушкой, она вырвалась из рук обидчика и убежала домой.

Потерпевшая написала заявление в полицию. От помощи медиков она отказалась. Сейчас правоохранители начали проверку. Известно, что в доме установлены камеры наблюдения, записи с них полицейские изучат.

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Фото: Pexels