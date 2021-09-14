В Москве задержана девушка, которая развела 200 клиентов в кальянной при помощи Тиндера

"Сотрудница" заведения списала с карты клиента 95 тысяч рублей.

В Москве задержали 18-летнюю девушку, которая смогла развести около 200 клиентов на крупные деньги. Для реализации преступной схемы фигурантка расследования использовала приложение для знакомств "Тиндер". В СМИ смогли узнать о том, что в дневное время подозреваемая училась в колледже, а ночью работала в кальянной.

Девушка рассказала, что она свайпала парней в приложении, а потом приглашала их в кальянную на Лубянке. В заведении установлен высокий ценник, а преступница была в доле с руководством кальянной. Она объяснила, что работала девушкой-промо. За каждого приведенного гостя она получала по 5-6 тысяч рублей. Фигурантка расследования пояснила, что попала в бизнес по рекомендации подруги, соблазнившись легкими деньгами.

Преступная схема раскрылась после того, как уроженец одной из страны в Средней Азии отказался платить за чай и пирожное 27 тысяч рублей. Клиенту стал угрожать ножом охранник кальянной. После он избил мужчину, в то время как его соучастница забрала у потерпевшего банковскую карту и списала с нее 95 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленника грозит по 10 лет заключения за разбойное нападение.

Сбежавший из изолятора Мавриди при задержании назвался Ивановым.

Фото и видео: Telegram / Mash