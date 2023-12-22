Позже стало известно, что число пострадавших выросло до четырех.

В Домодедове при взрыве гранаты в кальянной пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 7 января в помещении кальянной на улице Гагарина. По предварительной версии, внутри здания взорвалась граната. В результате инцидента пострадали три человека. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до четырех. На месте работают экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что в Магадане произошел пожар на складе автозапчастей.

Видео: Telegram / SHOT