В Домодедове при взрыве гранаты в кальянной пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел 7 января в помещении кальянной на улице Гагарина. По предварительной версии, внутри здания взорвалась граната. В результате инцидента пострадали три человека. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до четырех. На месте работают экстренные службы.
Ранее мы сообщали, что в Магадане произошел пожар на складе автозапчастей.
Видео: Telegram / SHOT
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