Роман Плугин представил полицейским Петербурга новое руководство

Начальники двух Управлений прибыли в Северную столицу из Москвы.

В Петербурге назначены новые руководители в Главк полиции. Большинство начальников прибыло в город из Москвы. Управленцы уже представлены сотрудникам правоохранительных органов.

Отметим, что в 10 утра 21 мая глава МВД по региону Роман Плугин лично представил начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Должность занял подполковник Евгений Ульянов. Офицеру 37 лет и он является уроженцем Рязани. В полиции он работает с 2002 года, а последний назначением для него стала служба в Южном административном округе Москвы.

Также место руководителя Управления собственной безопасности получил подполковник Алексей Васильев.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге заложат научно-исследовательское судно "Пионер-М".

Фото: Piter.tv