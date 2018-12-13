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Роман Плугин представил полицейским Петербурга новое руководство
Сегодня, 13:16
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lesjasap

Роман Плугин представил полицейским Петербурга новое руководство

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Начальники двух Управлений прибыли в Северную столицу из Москвы.

В Петербурге назначены новые руководители в Главк полиции. Большинство начальников прибыло в город из Москвы. Управленцы уже представлены сотрудникам правоохранительных органов.

Отметим, что в 10 утра 21 мая глава МВД по региону Роман Плугин лично представил начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Должность занял подполковник Евгений Ульянов. Офицеру 37 лет и он является уроженцем Рязани. В полиции он работает с 2002 года, а последний назначением для него стала служба в Южном административном округе Москвы.

Также место руководителя Управления собственной безопасности получил подполковник Алексей Васильев.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге заложат научно-исследовательское судно "Пионер-М".

Фото: Piter.tv

Теги: главк, евгений ульянов, полиция, роман плугин
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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