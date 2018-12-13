В Петербурге заложат научно-исследовательское судно "Пионер-М"

Сегодня в Северной столице пройдет церемония закладки судна, которое будет работать в Черном море.

В Петербурге днем 21 мая заложат исследовательское судно "Пионер-М". По словам создателей проекта, судно будет обладать беспилотным режимом. Известно, что разработка проводилась на базе студенческого конструкторского бюро.

Изготавливать корпуса "Пионер-М" будут на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Однако, надстройки проведут на "Судокомпозите". Финальной сборкой займутся мастера "Севморзавода".

На торжественной церемонии ожидается выступление министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова.

"Пионер-М" впервые опробует технологию безэкипажного судовождения. После успешных испытаний судно будет направлено на работу в акваторию Черного и Азовского морей. Там корабль будет находиться круглогодично.

Ранее Piter.tv писал о том, что летний теплоход не смог пройти под Иоанновским мостом в Петербурге.

Фото: Piter.tv